Суперечки з керівництвом "Нафтогазу" не мають ставити під загрозу енергобезпеку країни - нардеп

“У парламенті під час години запитань до уряду звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням попередити можливий зрив реалізації масштабного проекту модернізації газотранспортної системи”, - написав А.Вадатурський.

Він зазначив, що причиною звернення стало те, що два тижні тому “Укртрансгаз” провів через систему закупівель ProZorro тендер на модернізацію трьох компресорних станцій української газотранспортної системи на суму 4,12 мільярда гривень. Згідно з договором, 30% запланованих робіт має виконати миколаївське підприємство “Зоря”-“Машпроект”.

"Таким чином близько 20 тисяч працівників отримали роботу і впевненість, що зможуть прогодувати свої сім’ї. Однак із публікацій в ЗМІ мені стало відомо, що існують певні особистісні суперечки та непорозуміння між керівництвом “Нафтогазу” та “Укратрансгазом”. У зв’язку з чим існує небезпека, що це може негативно вплинути на реалізацію такого важливого проекту.

Саме тому я звернувся до В.Гройсмана, попросив докласти всіх зусиль і не допустити того, щоб погані особисті стосунки керівників двох підприємств стали на заваді. Оскільки це призведе до втрати робочих місць, зашкодить національним інтересам та поставить під сумнів енергетичну незалежність країни“, — наголосив А.Вадатурський.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.