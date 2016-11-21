Суперечки з керівництвом "Нафтогазу" не мають ставити під загрозу енергобезпеку країни - нардеп

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17522 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 126097 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 122324 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 123754 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 122824 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126584 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 188680 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76679 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163932 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115245 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 34493 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 45083 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 43286 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 33077 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 16541 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 12589 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 33134 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 43346 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 126084 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 188670 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 5200 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 11091 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107071 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 108824 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 52680 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Суперечки з керівництвом "Нафтогазу" не мають ставити під загрозу енергобезпеку країни - нардеп

Київ • УНН

 • 7145 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Народні депутати звернулися до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням вирішити суперечки між керівництвом компаній ПАТ "Укртрансгаз" і НАК "Нафтогаз України", які ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни та можуть зірвати роботу миколаївського підприємства. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Андрій Вадатурський, передає УНН.

Суперечки з керівництвом "Нафтогазу" не мають ставити під загрозу енергобезпеку країни - нардеп

“У парламенті під час години запитань до уряду звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням попередити можливий зрив реалізації масштабного проекту модернізації газотранспортної системи”, - написав А.Вадатурський.

Він зазначив, що причиною звернення стало те, що два тижні тому “Укртрансгаз” провів через систему закупівель ProZorro тендер на модернізацію трьох компресорних станцій української газотранспортної системи на суму 4,12 мільярда гривень. Згідно з договором, 30% запланованих робіт має виконати миколаївське підприємство “Зоря”-“Машпроект”.

"Таким чином близько 20 тисяч працівників отримали роботу і впевненість, що зможуть прогодувати свої сім’ї. Однак із публікацій в ЗМІ мені стало відомо, що існують певні особистісні суперечки та непорозуміння між керівництвом “Нафтогазу” та “Укратрансгазом”. У зв’язку з чим існує небезпека, що це може негативно вплинути на реалізацію такого важливого проекту.

Саме тому я звернувся до В.Гройсмана, попросив докласти всіх зусиль і не допустити того, щоб погані особисті стосунки керівників двох підприємств стали на заваді. Оскільки це призведе до втрати робочих місць, зашкодить національним інтересам та поставить під сумнів енергетичну незалежність країни“, — наголосив А.Вадатурський.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13