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Сунак и Столтенберг обсудят события в Украине после посещения украинских военных

Сунак и Столтенберг обсудят события в Украине после посещения украинских военных

Киев • УНН

 • 284214 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания будет продолжать играть жизненно важную роль в НАТО в течение многих поколений, накануне визита генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

Глава НАТО станет первым международным лидером, с которым Сунак встретился на Даунинг-стрит с момента вступления в должность в прошлом месяце.

Переговоры в среду будут сосредоточены на поддержке Великобританией Украины после вторжения России в феврале и в будущем альянса, сообщили в офисе Сунака.

Цитата

“Поскольку война в Украине продолжает бурлить, мы не должны воспринимать мир дома как должное. Я убежден, что Соединенное Королевство станет основой НАТО для будущих поколений. Но для того, чтобы противостоять вызовам будущего, мы должны развиваться как альянс, чтобы противостоять угрозам со стороны наших противников и опережать их”, — говорится в заявлении.

В НАТО отдельно заявили, что Столтенберг также встретится с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли.

Премьер Британии и глава НАТО встретятся после посещения военного объекта, где украинские войска учатся британскими военными.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 9 ноября посетит военную базу в Великобритании, где проходят учения украинских военных.

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