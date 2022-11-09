Сунак и Столтенберг обсудят события в Украине после посещения украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания будет продолжать играть жизненно важную роль в НАТО в течение многих поколений, накануне визита генерального секретаря Йенса Столтенберга.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
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Глава НАТО станет первым международным лидером, с которым Сунак встретился на Даунинг-стрит с момента вступления в должность в прошлом месяце.
Переговоры в среду будут сосредоточены на поддержке Великобританией Украины после вторжения России в феврале и в будущем альянса, сообщили в офисе Сунака.
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“Поскольку война в Украине продолжает бурлить, мы не должны воспринимать мир дома как должное. Я убежден, что Соединенное Королевство станет основой НАТО для будущих поколений. Но для того, чтобы противостоять вызовам будущего, мы должны развиваться как альянс, чтобы противостоять угрозам со стороны наших противников и опережать их”, — говорится в заявлении.
В НАТО отдельно заявили, что Столтенберг также встретится с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли.
Премьер Британии и глава НАТО встретятся после посещения военного объекта, где украинские войска учатся британскими военными.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 9 ноября посетит военную базу в Великобритании, где проходят учения украинских военных.