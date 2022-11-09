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Сунак та Столтенберг обговорять події в Україні після відвідин українських військових

Сунак та Столтенберг обговорять події в Україні після відвідин українських військових

Київ • УНН

 • 284216 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія продовжуватиме відігравати життєво важливу роль в НАТО протягом багатьох поколінь, напередодні візиту генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Глава НАТО стане першим міжнародним лідером, з яким Сунак зустрівся на Даунінг-стріт з моменту вступу на посаду минулого місяця.

Переговори в середу будуть зосереджені на підтримці Великобританією України після вторгнення Росії в лютому та майбутньому альянсу, повідомили в офісі Сунака.

«Оскільки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир удома як належне. Я переконаний, що Сполучене Королівство буде основою НАТО для майбутніх поколінь. Але для того, щоб протистояти викликам майбутнього, ми повинні розвиватися як альянс, щоб протистояти загрозам з боку наших супротивників і випереджати їх», — йдеться у заяві.

У НАТО окремо заявили, що Столтенберг також зустрінеться з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Премʼєр Британії та голова НАТО зустрінуться після відвідин військового об'єкта, де українські війська навчаються британськими військовими.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 9 листопада відвідає військову базу у Великій Британії, де відбуваються навчання українських військових.

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