Сунак та Столтенберг обговорять події в Україні після відвідин українських військових

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Глава НАТО стане першим міжнародним лідером, з яким Сунак зустрівся на Даунінг-стріт з моменту вступу на посаду минулого місяця.

Переговори в середу будуть зосереджені на підтримці Великобританією України після вторгнення Росії в лютому та майбутньому альянсу, повідомили в офісі Сунака.

«Оскільки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир удома як належне. Я переконаний, що Сполучене Королівство буде основою НАТО для майбутніх поколінь. Але для того, щоб протистояти викликам майбутнього, ми повинні розвиватися як альянс, щоб протистояти загрозам з боку наших супротивників і випереджати їх», — йдеться у заяві.

У НАТО окремо заявили, що Столтенберг також зустрінеться з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Премʼєр Британії та голова НАТО зустрінуться після відвідин військового об'єкта, де українські війська навчаються британськими військовими.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 9 листопада відвідає військову базу у Великій Британії, де відбуваються навчання українських військових.