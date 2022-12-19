Сунак призвал игнорировать предложения россии о прекращении огня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал мировых лидеров игнорировать любые предложения россии о перемирии, пока она не выведет свои войска из Украины. Об этом он сообщил во время выступления на саммите Объединенного экспедиционного корпуса в Латвии, передает УНН со ссылкой на Sky News.
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«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв россии к прекращению огня совершенно бессмысленен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ложный вызов, он был бы использован россией для перегруппировки, усиления своих войск. И пока они не уйдут с завоеванной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров».
Вместо этого, по его словам, нужно продолжать фокусироваться на «снижении способности россии перегруппироваться и пополнять запасы». Это включает в себя «отслеживание всех цепочек поставок и устранение международной поддержки», в частности, «решительную» критику Ирана за поставки беспилотников в рф.
Напомним
Замечания Сунака прозвучали после того, как Великобритания объявила о новой поставке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках пакета оборонительной помощи на 2023 год по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных лидеров на встрече в Латвии увеличить поставки систем ПВО в Украину.