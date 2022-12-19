Сунак закликав ігнорувати пропозиції росії щодо припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав світових лідерів ігнорувати будь-які пропозиції росії про перемир'я, доки вона не виведе свої війська з України. Про це він повідомив під час виступу на саміті Об'єднаного експедиційного корпусу в Латвії, передає УНН з посиланням на Sky News.
Цитата
«Нам має бути ясно, що будь-який односторонній заклик росії до припинення вогню абсолютно безглуздий у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би неправдивий виклик, він був би використаний росією для перегрупування, посилення своїх військ. І поки вони не підуть із завойованої території, не може і не повинно бути жодних реальних переговорів».
Натомість, за його словами, потрібно продовжувати фокусуватися на «зниженні здатності росії перегрупуватися та поповнювати запаси». Це включає в себе «відстеження всіх ланцюжків поставок та усунення міжнародної підтримки», зокрема, «рішучу» критику Ірану за постачання безпілотників рф.
Нагадаємо
Зауваження Сунака пролунали після того, як Велика Британія оголосила про нове постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів у рамках пакету оборонної допомоги на 2023 рік за контрактом на 250 мільйонів фунтів стерлінгів.
Президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів на зустрічі у Латвії збільшити постачання систем ППО в Україну.