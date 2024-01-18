Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов

Сумская область ночью подверглась ударам российских войск из СПГ и ствольной артиллерии, которые привели к 9 взрывам в двух громадах, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 9 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как отмечается, обстрелам подверглись Белопольская и Середино-Будская громады:

Белопольская громада: осуществлен гранатометный обстрел из СПГ (5 взрывов).

Середино-Будская громада: враг бил из ствольной артиллерии (4 взрыва).

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