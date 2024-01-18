Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127852 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128106 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150938 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140265 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Новости по теме

Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов

Российские войска обстреляли Сумскую область Украины из СПГ и ствольной артиллерии, в результате чего произошло девять взрывов в двух громадах, сообщает Сумская областная военная администрация.

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Сумскую область ночью враг обстрелял из артиллерии и СПГ: девять взрывов

В Хмельницкой области ночью силы ПВО обезвредили три вражеских БпЛА

Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области обезвредили три "шахеда", благодаря чему не был нанесен ущерб гражданскому населению и объектам инфраструктуры.

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В Хмельницкой области ночью силы ПВО обезвредили три вражеских БпЛА

На Николаевщине обломки сбитых вражеских дронов упали на территорию агропредприятия

российские войска ночью атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников, обломки сбитых БпЛА повредили помещение агропредприятия.

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На Николаевщине обломки сбитых вражеских дронов упали на территорию агропредприятия

Атака рф на Чугуев: количество пострадавших возросло

Российские войска атаковали 19 населенных пунктов в Харьковской области Украины, в том числе Чугуев.

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Атака рф на Чугуев: количество пострадавших возросло

Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ

Более 1,1 тыс. грузовиков пересекли пункт пропуска "Ягодин" на польской границе за сутки.

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Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ

Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские протестующие, среди которых автоперевозчики и фермеры, планируют заблокировать пункт пропуска Халмеу-Дяково на румынско-украинской границе, что, вероятно, повлияет на движение грузовиков. Блокада, однако, не повлияет на движение легковых автомобилей и автобусов.

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Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского самолета

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского самолета

Блокада на границе с Румынией: лишь единицы грузовиков пересекают границу

Румынские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска Сирет и Викову-де-Сус на румынско-украинской границе, что значительно уменьшает количество грузовиков, пересекающих границу. Блокировка началась 15 января.

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Блокада на границе с Румынией: лишь единицы грузовиков пересекают границу

На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар

Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на ферму в Павлоградском районе Днепропетровской области, вызвав пожар, но никто не пострадал. Кроме того, Никопольский район подвергся артиллерийскому обстрелу.

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На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар

Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки

Два человека погибли и семеро получили ранения в результате 116 обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области.

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Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки