Сумщину вночі ворог обстріляв з артилерії та СПГ: дев'ять вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Сумську область України з СПГ і ствольної артилерії, в результаті чого сталося дев'ять вибухів у двох громадах, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Сумська область уночі зазнала ударів російських військ з СПГ та ствольної артилерії, які призвели до 9 вибухів у двох громадах, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади:
- Білопільська громада: здійснено гранатометний обстріл з СПГ (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (4 вибухи).
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