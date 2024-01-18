Сумщину вночі ворог обстріляв з артилерії та СПГ: дев'ять вибухів

Сумська область уночі зазнала ударів російських військ з СПГ та ствольної артилерії, які призвели до 9 вибухів у двох громадах, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.

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"Уночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади:

Білопільська громада: здійснено гранатометний обстріл з СПГ (5 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (4 вибухи).

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