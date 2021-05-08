Сумская область сегодня последней вышла из “красной зоны”
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сумская область сегодня, 8 мая, последней вышла из “красной зоны” эпидемиологической опасности. Об этом пишет УНН.
Детали
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 8 мая 2021” красный “уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для” желтый “уровень эпидемической опасности ”, - отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
COVID-19 в Украине
В Украине зафиксировано уже 2105000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 мая, — 8,4 тысячи, что на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня — 379. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных — до 3 тысяч.
Напомним
Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из “красной” зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.