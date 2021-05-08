Сумская область сегодня последней вышла из “красной зоны”

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 52148 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 123287 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 178732 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 181161 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 265562 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 307574 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156069 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142785 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Сумская область сегодня последней вышла из “красной зоны”

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Сумская область сегодня, 8 мая, последней вышла из “красной зоны” эпидемиологической опасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 8 мая 2021” красный “уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для” желтый “уровень эпидемической опасности ”, - отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

COVID-19 в Украине

В Украине зафиксировано уже 2105000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 мая, — 8,4 тысячи, что на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня — 379. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных — до 3 тысяч.

Напомним

Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из “красной” зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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