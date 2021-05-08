Сумська область сьогодні останньою вийшла з “червоної зони”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Сумська область сьогодні, 8 травня, останньою вийшла з “червоної зони” епідеміологічної небезпеки. Про це пише УНН.
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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 08 травня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „жовтий“ рівня епідемічної небезпеки”, — зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
COVID-19 в Україні
В Україні зафіксовано вже 2,105 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 травня, — 8,4 тисячі, що на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня — 379. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих — до 3 тисяч.
Нагадаємо
Запорізьку і Полтавську області з 7 травня вивели з “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.