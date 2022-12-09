Сумская область: оккупанты нанесли почти 50 ударов по приграничью

Детали

Шалыгинская община: противник обстрелял пограничную деревню из минометов 120 мм калибра. Было 8 прилетов.

Юноковская община: 40 российских мин 120 мм калибра разорвались на окраинах приграничья.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

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"Также есть уточнения по 8 декабря: в Белопольской общине враг с беспилотника сбросил взрывчатку на гражданский дом. Вспыхнул пожар и дом сгорел дотла. Людей спасло только то, что их в этот момент не было дома", - отметил Живицкий.

Дополнение

За последнюю неделю российские оккупанты разрушили более 10 частных домохозяйств на территории Сумской области.