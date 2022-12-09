Сумська область: окупанти завдали майже 50 ударів по прикордонню
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що протягом дня ворог завдав 48 ударів по прикордонню, передає УНН.
Деталі
Шалигинська громада: противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 прильотів.
Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння.
В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
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"Також є уточнення по 8 грудня: у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лиш те, що їх в цей момент не було вдома", - зазначив Живицький.
Доповнення
За останній тиждень російські окупанти зруйнували більше 10 приватних домогосподарств на території Сумської області.