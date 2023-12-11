Сумщина: россияне обстреляли восемь громад, зафиксировано более семи десятков взрывов
Киев • УНН
Российские войска атаковали границу Сумской области, обстреляв восемь громад в регионе. и вызвав более 70 взрывов; использовалось различное оружие, включая РСЗО, минометы, стрелковое оружие и БПЛА.
Захватчики из рф снова атаковали приграничье Сумской области. В общем, российские военные обстреляли восемь громад на территории региона. Об этом отчитывается Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Зафиксировано 70 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Дружбовская громады.
Детали
По состоянию на 21:00 вечера 11 декабря россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
По Середино-Будской громаде враг бил из РСЗО и минометов.
На жителей Эсманской громады россияне направили огонь из стрелкового оружия и минометов.
Зноб-Новгородскую, Дружбовскую и Юнаковскую громады враг атаковал только минометами.
А по Хотинской ОТГ ударили из артиллерии.
Великописаревскую громаду оккупанты обстреляли из минометов и АГС. . А на жителей Краснопольщины армейцы рф сбросили с БПЛА 4 взрывных устройства типа ВОГ, и около 10 раз выстрелили из минометов.
Сумщина: россияне обстреляли восемь громад, зафиксировано более семи десятков взрывов
Российские войска атаковали границу Сумской области, обстреляв восемь громад в регионе. и вызвав более 70 взрывов; использовалось различное оружие, включая РСЗО, минометы, стрелковое оружие и БПЛА.
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