В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети
Во вторник российские военные 82 раза обстреляли 14 приграничных общин Сумской области, в результате чего произошло 383 взрыва и ранения получили 6 человек, в том числе 5 детей.
Украина получит 6 млрд евро переходного финансирования от ЕС: подписано соглашение
Украина и Европейский Союз подписали соглашение о предоставлении Украине 6 млрд евро льготных кредитов, из которых 4,5 млрд евро будут перечислены в марте, а остальные 1,5 млрд евро - в апреле 2024 года после выполнения индикаторов реформ.
В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА
Российский удар по Кривому Рогу унес жизни 3 человек, количество жертв все еще устанавливается; поисково-спасательная операция завершена, спасены 9 жителей.
На Львовщине перевернулся рейсовый автобус: травмированы 16 человек
Во Львовской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе 17-летний ребенок.
Зеленский заявил, что в Украине увеличат численность пограничных войск
Президент Зеленский объявил о планах увеличить количество украинских пограничников, чтобы усилить защиту от российской агрессии и обеспечить долгосрочную безопасность границ после войны.
Достижения украинских дронов и ситуация на фронте: Зеленский заслушал доклад Сырского
Зеленский получил доклады о действиях украинских войск на поле боя, разведывательных усилиях и возможностях беспилотников дальнего радиуса действия против российских целей.
Еще пятерых украинских детей вывезли с ВОТ Херсонщины
Еще пятеро украинских детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте 7-12 лет и 17-летний парень, были спасены из российской оккупации в Херсонской области и доставлены на подконтрольную Украине территорию, где им оказывается необходимая помощь.
Будем наносить рф потери в ответ: Зеленский сделал заявление после вражеского удара по Кривому Рогу
Российский ракетный удар по Кривому Рогу разрушил часть девятиэтажного дома, вызвав пожар и человеческие жертвы, что заставило Президента Зеленского заявить о возмездии россии за ее "террористические" атаки.
Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине
Украина подала заявки и оценки рисков к американским и европейским авиационным регуляторам, чтобы восстановить гражданское авиасообщение в одном из своих аэропортов, хотя из-за сложных вопросов безопасности никаких сроков не установлено.
Генштаб: россияне усилили наступление на Авдеевском направлении
Российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевском направлении, где за сутки украинские защитники отбили 22 обстрела, а всего во вторник на украинском фронте произошло 78 боевых столкновений.