Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети

Российские военные 82 раза обстреляли Сумскую область во вторник. Всего в регионе прозвучало 383 взрыва. Под вражеским огнем оказались жители 14 общин, расположенных в приграничной зоне. Травмы получили 6 человек, в том числе пятеро детей, об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 383 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Путивльская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. - говорится в отчете ОВА.

Детали

Отмечается, что из-за атаки оккупантов в Великописаревской громаде травмы получили пять детей.

Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из артиллерии (60 взрывов), минометов (11 взрывов), обстрел с вертолетов ракет НАР (43 взрыва). Кроме того, с самолета произошел сброс авиационных бомб типа "КАБ" (16 взрывов). В результате обстрелов ранены 5 несовершеннолетних детей. - рассказали в ОВА.

Белополье россияне атаковали из артиллерии, минометов, СПГ, РСЗО и в придачу нанесли удары дроном-камикадзе типа FPV.

Середино-Будскую громаду враг обстрелял из РСЗО, минометов, и FPV=дрона.

В Есманьской и Ворожбянской громадах фиксировали обстрелы россиян из артиллерии.

А по Шалигинской, Путивльской и Зноб-Новгородской громадах росиняи били из минометов. Комбинированные атаки из минометов и артиллерии захватчики нанесли по Новослободской, Краснопольской, Хотинской и Миропольской громадам. В последней во время минометного обстрела ранения получил местный житель.

В Юнаковской ОТГ состоялись сброс с БПЛА взрывчатых предметов ВОГ, 9 артобстрелов, и удар дроном-камикадзе типа FPV. А в Тростянецкой общине захватчики сбросили авиационные бомбы типа "КАБ".

В Сумской ОГА опровергли информацию о вероятном массированном наступлении из рф

Напомним,

Утром УНН сообщал, со ссылкой на Сумскую ОВА, что оккупационные войска рф сбросили авиабомбы на Сумщину. В результате вражеского удара пострадала многодетная семья, в частности ранения получили двое детей.