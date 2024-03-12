В Сумской ОГА опровергли информацию о вероятном массированном наступлении из рф

Информация о скоплении российских войск на границе Сумской области - это фейк, созданный для распространения паники среди населения. Об этом заявили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

В ОВА отмечают, что информацию о массированном наступлении на Сумщину в соцсетях распространяет враг. Отмечается, что этот фейк направлен на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.

Как отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, на сегодня ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано. Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство общин и силовых структур находится на местах - подчеркнули в ОВА.

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В Сумской областной военной администрации подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу.

В то же время в ведомстве признали, что в регионе сохраняется опасность с воздуха и обстрелов приграничных общин. В связи с этим жителей региона просят не игнорировать воздушные тревоги.

Напомним,

На фоне новых военных учений в Беларуси Центр противодействия информации отмечает, что угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси нет, поскольку Россия не имеет там достаточно сил для вторжения.