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Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов
На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект
В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА
Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА
На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго
россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб
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Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов
россияне обстреляли 3 громады в Сумской области - Хотинскую, Белопольскую и Середино-Будскую, зафиксировано 15 взрывов от артиллерийских и минометных обстрелов.
На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект
Силы противовоздушной обороны ночью сбили 12 вражеских беспилотников в Николаевской области. В результате атаки армии рф загорелся рекреационный объект в Очакове, а в Николаевском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, но обошлось без жертв.
В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 7 домов, магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры, один человек получил ранения.
Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА
Вечером российские войска продолжили атаковать Никопольский район. Они 6 раз нанесли удары с беспилотников и артиллерии, повредив медицинское учреждение и частный дом в Никополе, Марганецкой и Покровской громадах, но обошлось без жертв.
На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к аварийным отключениям электроэнергии в Николаевской и Херсонской областях, но сейчас ограничения сняты, и все потребители обеспечены электроэнергией.
россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.
Российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру в Николаевской и Одесской областях, вызвав аварийные отключения электроэнергии и пожары, есть сообщения о ранениях.
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 450 080 человек личного состава и 7132 танка.
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 17 авиационных ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, военная техника и зенитно-ракетные комплексы.