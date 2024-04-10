Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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okhtyrkaАхтырка
bilopilliaBilopillia
khotinХотин
Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  47 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  110049 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  112603 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  112940 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107157 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  113027 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110048 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137889 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129508 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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2 апреля 2024, 09:02  •  500381 просмотра

Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

россияне обстреляли 3 громады в Сумской области - Хотинскую, Белопольскую и Середино-Будскую, зафиксировано 15 взрывов от артиллерийских и минометных обстрелов.

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Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект

Силы противовоздушной обороны ночью сбили 12 вражеских беспилотников в Николаевской области. В результате атаки армии рф загорелся рекреационный объект в Очакове, а в Николаевском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12642 просмотра
На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект

В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 7 домов, магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры, один человек получил ранения.

Война •   •  12892 просмотра
В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА

Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА

Вечером российские войска продолжили атаковать Никопольский район. Они 6 раз нанесли удары с беспилотников и артиллерии, повредив медицинское учреждение и частный дом в Никополе, Марганецкой и Покровской громадах, но обошлось без жертв.

Война •   •  13058 просмотра
Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА

На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к аварийным отключениям электроэнергии в Николаевской и Херсонской областях, но сейчас ограничения сняты, и все потребители обеспечены электроэнергией.

Война •   •  13544 просмотра
На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго

россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.

Российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру в Николаевской и Одесской областях, вызвав аварийные отключения электроэнергии и пожары, есть сообщения о ранениях.

Война •   •  14276 просмотра
россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.

На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  14827 просмотра
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 450 080 человек личного состава и 7132 танка.

Война •   •  26396 просмотра
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы

Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.

Война •   •  26430 просмотра
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы

Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 17 авиационных ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, военная техника и зенитно-ракетные комплексы.

Война •   •  25480 просмотра
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб