Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела Хотинской, Белопольской и Середино-Будской общин Сумщины. Зафиксировано 15 взрывов, сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская и Середино-Будская громада", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что Белопольской общине враг бил из артиллерии. Зафиксировано 8 взрывов. Также по Хотинской общине, где было зафиксировано 4 взрыва, осуществлен минометный обстрел.

Кроме того, враг нанес артобстрел по Середино-Будской громаде.

Напомним

Во вторник, 9 апреля, российские оккупанты 14 раз обстреливали Сумскую область. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Ахтырская, Эсманьская, Середино-Будская громады.