Сумскую область засыпало снегом: местами до четверти метра

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"В Сумской области за ночь изрядно насыпало снега, толщина покрова 6-25 см. Температура воздуха −1−6ºC", - сообщил глава ОВА.

Детали

По его словам, утром на дороги области выехали 94 снегоуборочных машины.

"Все участники дорожного движения, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны", – добавил он.

Напомним

В Карпатах ударил мороз.