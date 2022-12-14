Сумскую область засыпало снегом: местами до четверти метра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сумскую область засыпало снегом - кое-где покров достигает 25 сантиметров, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"В Сумской области за ночь изрядно насыпало снега, толщина покрова 6-25 см. Температура воздуха −1−6ºC", - сообщил глава ОВА.
Детали
По его словам, утром на дороги области выехали 94 снегоуборочных машины.
"Все участники дорожного движения, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны", – добавил он.
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