Сумщину засипало снігом: подекуди до чверті метра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сумську область засипало снігом - подекуди покрив сягає 25 сантиметрів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"На Сумщині за ніч добряче насипало снігу, товщина покрову 6-25 см. Температура повітря −1 − 6ºC", - повідомив голова ОВА.
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З його слів, вранці на дороги області виїхали 94 снігоприбиральні машини.
"Усі учасники дорожнього руху, будь ласка, будьте уважні й обережні", - додав він.
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