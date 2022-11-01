Сумская область: оккупанты ночью выпустили восемь мин по одной из громад
Киев • УНН
КИЕВ.1 ноября. УНН. Российские оккупационные войска сегодня ночью по одной из громад Сумской области выпустили восемь мин. Обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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«Около полуночи по Зноб-Новгородской громаде прилетело 8 мин. Без жертв и разрушений. Остальная ночь прошла без вражеских обстрелов», - написал он в Telegram.
Глава региона отметил, что сейчас продолжается воздушная тревога, поэтому призвал находиться в укрытиях.
Дополнение
31 октября российские войска с территории рф обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области, били из самоходной артиллерийской установки.
Также глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области ночью 31 октября. Россияне в течение дня обстреляли две приграничные громады: Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировали 28 приходов.