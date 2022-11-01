Сумская область: оккупанты ночью выпустили восемь мин по одной из громад

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«Около полуночи по Зноб-Новгородской громаде прилетело 8 мин. Без жертв и разрушений. Остальная ночь прошла без вражеских обстрелов», - написал он в Telegram.

Глава региона отметил, что сейчас продолжается воздушная тревога, поэтому призвал находиться в укрытиях.

Дополнение

31 октября российские войска с территории рф обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области, били из самоходной артиллерийской установки.

Также глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области ночью 31 октября. Россияне в течение дня обстреляли две приграничные громады: Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировали 28 приходов.