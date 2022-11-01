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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Сумщина: окупанти вночі випустили вісім мін по одній із громад

Сумщина: окупанти вночі випустили вісім мін по одній із громад

Київ • УНН

 • 152142 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні вночі по одній із громад Сумщини випустили вісім мін. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

«Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін. Без жертв та руйнувань. Решта ночі минула без ворожих обстрілів», - написав він в Telegram.

Очільник регіону зазначив, що зараз триває повітряна тривога, тому закликав перебувати в укриттях.

Доповнення

31 жовтня російські війська з території рф обстріляли Середину-Будську громаду Сумської області, били із самохідної артилерійської установки.

Також голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області вночі 31 жовтня. Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади: Краснопільську та Середино-Будську. Загалом зафіксували 28 приходів.

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