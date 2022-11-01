Сумщина: окупанти вночі випустили вісім мін по одній із громад
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні вночі по одній із громад Сумщини випустили вісім мін. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.
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«Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін. Без жертв та руйнувань. Решта ночі минула без ворожих обстрілів», - написав він в Telegram.
Очільник регіону зазначив, що зараз триває повітряна тривога, тому закликав перебувати в укриттях.
Доповнення
31 жовтня російські війська з території рф обстріляли Середину-Будську громаду Сумської області, били із самохідної артилерійської установки.
Також голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області вночі 31 жовтня. Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади: Краснопільську та Середино-Будську. Загалом зафіксували 28 приходів.