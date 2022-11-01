Сумщина: окупанти вночі випустили вісім мін по одній із громад

Цитата

«Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін. Без жертв та руйнувань. Решта ночі минула без ворожих обстрілів», - написав він в Telegram.

Очільник регіону зазначив, що зараз триває повітряна тривога, тому закликав перебувати в укриттях.

Доповнення

31 жовтня російські війська з території рф обстріляли Середину-Будську громаду Сумської області, били із самохідної артилерійської установки.

Також голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області вночі 31 жовтня. Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади: Краснопільську та Середино-Будську. Загалом зафіксували 28 приходів.