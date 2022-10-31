Рашисти обстріляли Сумщину з території рф: 12 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Цієї ночі російські війська з території рф обстріляли Середину-Будську громаду Сумської області, били із самохідної артилерійської установки. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Станом на 9:30 ранку маємо наступну ситуацію на прикордонні: майже опівночі росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду із САУ, 12 прильотів", - написав Живицький.
Нагадаємо
30 жовтня російські війська обстріляли дві прикордонні громади Сумської області: Краснопільську та Середино-Будську. Загалом зафіксували 28 "приходів".