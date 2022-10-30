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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Російські окупанти 28 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

Російські окупанти 28 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

Київ • УНН

 • 169078 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області. Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади: Краснопільську та Середино-Будську. Загалом зафіксували 28 приходів, інформує УНН.

Деталі

У Краснопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів 82 мм калібру — зафіксовано 12 вибухів. Внаслідок обстрілу поранена жінка. У неї мінно-вибухова травма і лікарі дістали з її голови уламок. Зараз життю та здоров‘ю постраждалої нічого не загрожує.

Середино-Будську громаду рашисти обстріляли також із мінометів, 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 приходів.
Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок та автомобіль у одному із сіл громади.

Нагадаємо

А от сусідню Чернігівщину окупанти обстріляли з території росії. Спостерігачі повідомили про 21 прихід, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.

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