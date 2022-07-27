Сумская область: оккупанты обстреляли Шосткинский район
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области. Об этом информирует УНН.
Детали
Сегодня днем россияне обстреляли Шосткинский район Сумской области.
После 13 часов было 4 "прихода" из ствольной артиллерии по территории Эсманской общины.
Около 6 вечера россияне обстреляли из минометов территорию Середино-Будской территориальной общины - в общей сложности 10 "приходов".
Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
Напомним
В Николаевской области украинские военные сбили российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост".