Сумская область: оккупанты обстреляли Шосткинский район

Детали

Сегодня днем россияне обстреляли Шосткинский район Сумской области.

После 13 часов было 4 "прихода" из ствольной артиллерии по территории Эсманской общины.

Около 6 вечера россияне обстреляли из минометов территорию Середино-Будской территориальной общины - в общей сложности 10 "приходов".

Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Напомним

В Николаевской области украинские военные сбили российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост".