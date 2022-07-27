Сумщина: окупанти обстріляли Шосткинський район
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що окупанти обстріляли Шосткинський район Сумської області. Про це інформує УНН.
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Сьогодні вдень росіяни обстріляли Шосткинський район Сумської області.
Після 13 години було 4 "приходи" зі ствольної артилерії по території Есманської громади.
Близько 6-тої вечора росіяни обстріляли з мінометів територію Середино-Будської територіальної громади - загалом 10 "приходів".
Інформація про руйнування та постраждалих відсутня.
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