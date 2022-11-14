Сумская область: оккупанты обстреляли из САУ промышленный объект, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские оккупационные войска сегодня утром обстреляли предприятие в Сумской области. В результате вражеской атаки трое рабочих получили ранения, есть разрушения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Россияне снова нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области. Утром обстреляли из САУ один из объектов. Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие. Были прямые попадания в крышу, разбиты все окна. На месте работают пиротехники - есть неразорванные снаряды", - написал он в Telegram.
Детали
По информации главы региона, трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги.
Дополнение
По приграничной Сумской области российские оккупанты выпустили 264 мины, ракеты и снаряды.