Сумская область: оккупанты обстреляли из САУ промышленный объект, есть раненые

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"Россияне снова нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области. Утром обстреляли из САУ один из объектов. Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие. Были прямые попадания в крышу, разбиты все окна. На месте работают пиротехники - есть неразорванные снаряды", - написал он в Telegram.

Детали

По информации главы региона, трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги.

Дополнение

По приграничной Сумской области российские оккупанты выпустили 264 мины, ракеты и снаряды.