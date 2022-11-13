Окупанти обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. По прикордонню Сумщини російські окупанти випустили 264 міни, ракети та снаряди. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Шалигинська громада: впродовж дня було три обстріли прикордонних сіл. Ворог використав реактивні системи залпового вогню (40 "прильотів"), САУ (20 "прильотів") та ще 8 вибухів мін було на нашій території. Без руйнувань", - зазначив голова Сумської ОВА.
Деталі
По Зноб-Новгородській громаді окупанти відкривали вогонь із мінометів. Було 11 "прильотів". Без наслідків.
Хотінську громаду війська рф обстріляли із САУ та мінометів. Загалом було 26 вибухів. Пошкоджений будинок місцевих жителів, 3 трактори та лінії електропередач.
Білопільську громаду протягом дня росіяни обстріляли 5 разів. Був 61 вибух від ворожих мін на прикордонні. Також 17 "прильотів" із артилерії. Внаслідок обстрілів наразі відомо про три зруйновані будинки мирних мешканців. Інформація уточнюється. Також пошкоджені електролінії. Без людських втрат.
Юнаківська громада: із території росії по прикордонню гатили з САУ (34 "прильоти") та ще 36 вибухів внаслідок обстрілу з артилерії. Без руйнувань.
Краснопільська громада зазнала ракетного обстрілу. Ворожий гелікоптер здійснив пуск 8 ракет типу НУРС в напрямку одного з прикордонних сіл.
По околицям іншого села росіяни вдарили з мінометів (3 "прильоти"). Без руйнувань.
Додамо
Вчора до опівночі окупанти вдарили по Середино-Будській та Есманській громадах, обійшлося без жертв.