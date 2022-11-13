Оккупанты обстреляли Сумскую область

Цитата

"Шалигинская община: в течение дня было три обстрела пограничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 "прилетов"), САУ (20 "прилетов") и еще 8 взрывов мин было на нашей территории. Без разрушений", - отметил председатель Сумской ОВА.

Детали

По Зноб-Новгородской общине оккупанты открывали огонь из минометов. Было 11 "прилетов". Без последствий.

Хотинскую общину войска рф обстреляли из САУ и минометов. Всего было 26 взрывов. Поврежден дом местных жителей, 3 трактора и линии электропередач.

Белопольское общество в течение дня россияне обстреляли 5 раз. Был 61 взрыв от вражеских мин на пограничных. Также 17 "прилетов" из артиллерии. В результате обстрелов известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется. Также повреждены электролинии. Без человеческих утрат.

Юноковская община: с территории россии по пограничье били из САУ (34 "прилета") и еще 36 взрывов в результате обстрела из артиллерии. Без разрушений.

Краснопольская община подверглась ракетным обстрелам. Вражеский вертолет совершил пуск 8 ракет типа НУРС в направлении одного из пограничных сел.

По окрестностям другого села россияне ударили из минометов (3 "прилета"). Без разрушений.

Добавим

Вчера до полуночи оккупанты ударили по Середино-Будской и Эсманской общинам, обошлось без жертв.