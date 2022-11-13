Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів і артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчора до опівночі окупанти вдарили по Середино-Будській та Есманській громадах, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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«Ще до опівночі російські військові обстріляли Середино-Будську громаду. Було 12 «прильотів» зі ствольної артилерії. І по Есманьській громаді ворог двічі вдарив із мінометів. В обох випадках без жертв і руйнувань. Решта частина ночі була без обстрілів», – повідомив Живицький.
Нагадаємо
Вчора ввечері окупанти завдали удари РСЗВ по акватериторії Очаківської громади на Миколаївщині.