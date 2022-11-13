Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии

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«Еще до полуночи русские военные обстреляли Середино-Будскую общину. Было 12 «прилетов» из ствольной артиллерии. И по Эсманской общине враг дважды ударил из минометов. В обоих случаях без жертв и разрушений. Остальная часть ночи была без обстрелов», – сообщил Живицкий.

Напомним

Вчера вечером оккупанты нанесли удары РСЗО по акватеритории Очаковской общины на Николаевщине.



