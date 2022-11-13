Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера до полуночи оккупанты ударили по Середино-Будской и Эсманской общинам, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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«Еще до полуночи русские военные обстреляли Середино-Будскую общину. Было 12 «прилетов» из ствольной артиллерии. И по Эсманской общине враг дважды ударил из минометов. В обоих случаях без жертв и разрушений. Остальная часть ночи была без обстрелов», – сообщил Живицкий.
Напомним
Вчера вечером оккупанты нанесли удары РСЗО по акватеритории Очаковской общины на Николаевщине.