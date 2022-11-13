Миколаївщина: окупанти завдали удари по акватериторії Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчора, 12 листопада, о 20:10 окупанти завдали удари РСЗВ по акватериторії Очаківської громади. Про це у Telegram повідомив голова Миколавїської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Вчора, 12 листопада, о 20:10 ворог завдавав удари РСЗВ по акватериторії Очаківської громади. Постраждалих немає. У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив він.
Нагадаємо
Уся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена.