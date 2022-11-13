Николаевская область: оккупанты нанесли удары по акватеритории Очаковской общины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера, 12 ноября, в 20:10 оккупанты нанесли удары РСЗО по акватеритории Очаковской общины. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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"Вчера, 12 ноября, в 20:10 враг наносил удары РСЗО по акватеритории Очаковской общины. Пострадавших нет. В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил он.
Напомним
Вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена.