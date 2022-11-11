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Офіційно: вся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена - Кім

Офіційно: вся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена - Кім

Київ • УНН

 • 527826 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена. Про це у Telegram повідомив голова Миколавїської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"Наразі офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурна) звільнена", - написав Кім.

Додамо

Голова Миколаївської ОВА підтвердив, що водогін із Дніпра під "нашим контролем (але ще розмінування)".

"Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві", - зазначив Кім і додав, що радіє і пишається херсонцями.

Нагадаємо

10 листопада народний депутат України, військовий ЗСУ Роман Костенко повідомив, що Миколаївська область повністю звільнена від окупантів.

Українські Національні Новини

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