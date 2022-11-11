Официально: вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена – Ким

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"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - написал Ким.

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Глава Николаевской ОВА подтвердил, что водопровод из Днепра под "нашим контролем (но еще разминирование)".

"В ближайшее время буду знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве", - отметил Ким и добавил, что радуется и гордится херсонцами.

Напомним

10 ноября народный депутат Украины, военный ВСУ Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов.