Сумщина: окупанти обстріляли із САУ промисловий об'єкт, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні вранці обстріляли підприємство на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки троє робітників отримали поранення, є руйнування. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Росіяни знову завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області. Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна. На місці працюють піротехніки - є нерозірвані снаряди", - написав він в Telegram.
Деталі
За інформацією очільника регіону, троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги.
Доповнення
По прикордонню Сумщини російські окупанти випустили 264 міни, ракети та снаряди.