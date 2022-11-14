Сумщина: окупанти обстріляли із САУ промисловий об'єкт, є поранені

Цитата

"Росіяни знову завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області. Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна. На місці працюють піротехніки - є нерозірвані снаряди", - написав він в Telegram.

Деталі

За інформацією очільника регіону, троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги.

Доповнення

По прикордонню Сумщини російські окупанти випустили 264 міни, ракети та снаряди.