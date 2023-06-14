Сумщина: оккупанты обстреляли машину с гражданскими, 6 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские войска обстреляли автомобиль с гражданскими в Сумской области, шесть человек погибли, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 13 июня 2023 года военные вс рф обстреляли автомобиль "УАЗ", который двигался по территории Середино-Будской территориальной громады.
"В результате обстрела 6 человек, среди которых 2 гражданских и 4 работников лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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