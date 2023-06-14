Сумщина: окупанти обстріляли автівку з цивільними, 6 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські війська обстріляли автомобіль з цивільними у Сумській області, шестеро людей загинули, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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За даними слідства, 13 червня 2023 року військові зс рф обстріляли автомобіль "УАЗ", який рухався по території Середино-Будської територіальної громади.
"Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення", - повідомили в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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