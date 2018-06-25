Сумчанин попал в полицию из-за "шутки" о минировании вокзала

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Полицейские Киева задержали жителя Сумской области, который “заминировал” железнодорожную станцию. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.

“Во время рейда взрывоопасных служб полицейские задержали ”минера“ вокзала в Соломенском районе столицы. Им оказался житель Сумской области, который находился в состоянии опьянения”, - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленник сообщил о заложенной на платформе взрывчатке. После проверки опасных предметов не обнаружили. Начато уголовное производство.

Утром понедельника, 25 июня, в полицию поступило сообщение о том, что территория вокзала в Соломенском районе столицы заминирована. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.

Во время тщательного осмотра объекта и прилегающей территории правоохранители опасных предметов не обнаружили, однако задержали инициатора “взрывоопасного” звонка.

Напомним, 22 июня в одном из районов Киева заминировали торговый центр.

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