В одному з районів Києва замінували торговельний центр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Шевченківському районі Києва після повідомлення про замінування торговельно-розважального центру правоохоронці евакуювали 700 осіб. Про це повідомила столична Національна поліція, передає УНН.
“Столичні поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування торгового центру”, — йдеться у повідомленні.
О 12:20 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у торговельному центрі закладено вибухівку. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи.
По прибуттю правоохоронці евакуювали із приміщення 700 відвідувачів закладу. Вибухотехніки ретельно оглядають магазини та приміщення.
Дане повідомлення належним чином зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції, кінологи та вибухотехніки.
Нагадаємо, 15 червня у Києві було евакуйовано персонал трьох судів через квазімінування.