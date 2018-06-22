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В одному з районів Києва замінували торговельний центр

В одному з районів Києва замінували торговельний центр

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У Шевченківському районі Києва після повідомлення про замінування торговельно-розважального центру правоохоронці евакуювали 700 осіб. Про це повідомила столична Національна поліція, передає УНН.

“Столичні поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування торгового центру”, — йдеться у повідомленні.

О 12:20 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у торговельному центрі закладено вибухівку. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи.

По прибуттю правоохоронці евакуювали із приміщення 700 відвідувачів закладу. Вибухотехніки ретельно оглядають магазини та приміщення.

Дане повідомлення належним чином зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції, кінологи та вибухотехніки.

Нагадаємо, 15 червня у Києві було евакуйовано персонал трьох судів через квазімінування.

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