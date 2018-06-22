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В одном из районов Киева заминировали торговый центр

В одном из районов Киева заминировали торговый центр

Киев  •  УНН

 • 9916 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В Шевченковском районе Киева после сообщения о заминировании торгово-развлекательного центра правоохранители эвакуировали 700 человек. Об этом сообщила столичная Национальная полиция, передает УНН.

“Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании торгового центра”, — говорится в сообщении.

В 12:20 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи.

По прибытию правоохранители эвакуировали из помещения 700 посетителей заведения. Взрывотехники тщательно осматривают магазины и помещения.

Данное сообщение должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции, кинологи и взрывотехники.

Напомним, 15 июня в Киеве был эвакуирован персонал трех судов из-за квазиминирования.

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