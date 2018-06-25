Сумчанин потрапив до поліції через "жарт" про замінування вокзалу

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Поліцейські Києва затримали мешканця Сумської області, який “замінував” залізничну станцію. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Києва, передає УНН.

“Під час рейду вибухонебезпечних служб поліцейські затримали „мінера“ вокзалу у Солом’янському районі столиці. Ним виявився мешканець Сумської області, який перебував у стані сп’яніння”, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, зловмисник повідомив про закладену на платформі вибухівку. Після перевірки небезпечних предметів не виявили. Розпочато кримінальне провадження.

Вранці понеділка, 25 червня, до поліції надійшло повідомлення про те, що територія вокзалу у Солом’янському районі столиці замінована. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та рятувальники.

Під час ретельного огляду об’єкта та прилеглої території правоохоронці небезпечних предметів не виявили, проте затримали ініціатора “вибухонебезпечного” дзвінка.

Нагадаємо, 22 червня в одному з районів Києва замінували торговельний центр.

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