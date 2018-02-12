Сулугуни - Варшава: соцсети отреагировали на "депортацию" Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Социальные сети бурно отреагировали на возвращение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Польшу. Пользователи - шутили, писали комментарии и публиковали мемы, передает УНН.
Среди тех, кто не оставил без внимания "депортацию" Саакашвили в Польшу, - политики, журналисты и даже советник Президента Украины.
Предлагаем вам ряд самых интересных.
Вот все-таки НЕ везет Польше # Саакашвили pic.twitter.com/K3uvlOr4gK- Dr. A. Sosnowski (@alex_sosnowski) 12 февраля 2018 г.
Цирк # Саакашвили продолжается ... Побегу за семечками ...- Ned Kelly (@ NedKelly1967) 12 февраля 2018 г.
# Саакашвили pic.twitter.com/dDN5mMuwPQ- Chelahov (@chelahov) 12 февраля 2018 г.
Уже пора делать ставки, где Мишаня окажется в следующий раз))) # Саакашвили- Владимир (@Klyatyi_Moskal) 12 февраля 2018 г.
Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу.
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Как сообщал УНН, во время задержания Саакашвили на пограничников напали неизвестные из его окружения.