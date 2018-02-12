Сулугуни - Варшава: соцсети отреагировали на "депортацию" Саакашвили

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10 марта, 16:40 • 99650 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 15555 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Социальные сети бурно отреагировали на возвращение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Польшу. Пользователи - шутили, писали комментарии и публиковали мемы, передает УНН.

Среди тех, кто не оставил без внимания "депортацию" Саакашвили в Польшу, - политики, журналисты и даже советник Президента Украины.

Предлагаем вам ряд самых интересных.

Вот все-таки НЕ везет Польше # Саакашвили pic.twitter.com/K3uvlOr4gK

- Dr. A. Sosnowski (@alex_sosnowski) 12 февраля 2018 г.

 

Цирк # Саакашвили продолжается ... Побегу за семечками ...

- Ned Kelly (@ NedKelly1967) 12 февраля 2018 г.

 

# Саакашвили pic.twitter.com/dDN5mMuwPQ

- Chelahov (@chelahov) 12 февраля 2018 г.

 

Уже пора делать ставки, где Мишаня окажется в следующий раз))) # Саакашвили

- Владимир (@Klyatyi_Moskal) 12 февраля 2018 г.

 

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу.

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Как сообщал УНН, во время задержания Саакашвили на пограничников напали неизвестные из его окружения.

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