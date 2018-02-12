Сулугуні - Варшава: соцмережі відреагували на "депортацію" Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Соціальні мережі бурхливо відреагували на повернення екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до Польщі. Користувачі - жартували, писали коментарі та публікували меми, передає УНН.
Серед тих, хто не залишив поза увагою "депортацію" Саакашвілі до Польщі, - політики, журналісти та навіть радник Президента України.
Пропонуємо вам низку найцікавіших.
Вот все -таки не везет Польше #Саакашвили pic.twitter.com/K3uvlOr4gK— Dr. A. Sosnowski (@alex_sosnowski) 12 февраля 2018 г.
Цирк #Саакашвили продолжается... Побегу за семечками...— Ned Kelly (@NedKelly1967) 12 февраля 2018 г.
#Саакашвили pic.twitter.com/dDN5mMuwPQ— Chelahov (@chelahov) 12 февраля 2018 г.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі.
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Як повідомляв УНН, під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення.