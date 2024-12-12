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Сухопутные войска увеличились почти в три раза за период полномасштабной войны

Сухопутные войска увеличились почти в три раза за период полномасштабной войны

Киев  •  УНН

 • 1937 просмотра

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За период полномасштабного вторжения РФ Сухопутные войска Украины увеличились почти втрое. Сегодня, 12 декабря, украинцы отмечают День Сухопутных войск ВСУ, основанный в 1997 году.

За период полномасштабного вторжения рф Сухопутные войска Украины увеличились почти в три раза. Об этом сообщил представитель командования Сухопутных войск ВСУ Андрей  в эфире телемарафона, передает УНН.

За период полномасштабного вторжения рф, с 2022 года Сухопутные войска увеличились почти в три раза. Мы постоянно стараемся меняться и совершенствоваться. Менять, варьировать концепции применения Сухопутных войск..

- сказал Андрей.

Зеленский в День Сухопутных войск показал кадры работы украинских воинов12 дек. 2024, 07:45 • 19680 просмотров

Дополнение 

Сегодня, 12 декабря, все украинцы отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - основной ударной силы в противодействии российской агрессии. Событие было основано, согласно указу президента, в 1997 году.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что сегодня, вдоль тысяч километров фронта, украинские воины танковых, артиллерийских, пехотных, инженерных, разведывательных подразделений, армейской авиации, противовоздушной обороны Сухопутных войск и десятков других профессий вместе стоят на страже свободы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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