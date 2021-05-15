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Суэцкий канал начал дноуглубительные работы для расширения двойной полосы движения

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Управление Суэцкого канала объявило о начале дноуглубительных работ, чтобы расширить вторую полосу движения каналом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Суэцкий канал начал дноуглубительные работы для расширения двойной полосы движения

Детали

Вторая полоса обеспечивает двустороннее движение в южной части канала недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял гигантский контейнеровоз Ever Given.

Управление канала ранее заявляло, что планирует продолжить вторую полосу движения, которая открылась в 2015 году, на 10 км, чтобы она составила 82 км.

В южной часть водного пути, где контейнеровоз Ever Given заблокировал движение транспорта, расширят участок длиной в 30 километров между городом Суэц и Биттер Лейкс на 40 метров в восточном направлении. Кроме того, этот участок планируют углубить с 20 до 22 метров.

Что было ранее

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение в одном из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцкий канал, его отклонило от курса сильным ветром.

Судно блокировало трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.

29 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели и он возобновил движение по водному каналу.

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что убытки от блокировки Ever Given могут достичь 1 млрд долларов.

Экономический суд египетского города Исмаилия 12 апреля наложил арест на контейнеровоз Ever Given - условием снятия ареста является полное возмещение убытков владельцем судна.

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