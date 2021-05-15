Суэцкий канал начал дноуглубительные работы для расширения двойной полосы движения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Управление Суэцкого канала объявило о начале дноуглубительных работ, чтобы расширить вторую полосу движения каналом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Вторая полоса обеспечивает двустороннее движение в южной части канала недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял гигантский контейнеровоз Ever Given.
Управление канала ранее заявляло, что планирует продолжить вторую полосу движения, которая открылась в 2015 году, на 10 км, чтобы она составила 82 км.
В южной часть водного пути, где контейнеровоз Ever Given заблокировал движение транспорта, расширят участок длиной в 30 километров между городом Суэц и Биттер Лейкс на 40 метров в восточном направлении. Кроме того, этот участок планируют углубить с 20 до 22 метров.
Что было ранее
24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение в одном из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцкий канал, его отклонило от курса сильным ветром.
Судно блокировало трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.
29 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели и он возобновил движение по водному каналу.
Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что убытки от блокировки Ever Given могут достичь 1 млрд долларов.
Экономический суд египетского города Исмаилия 12 апреля наложил арест на контейнеровоз Ever Given - условием снятия ареста является полное возмещение убытков владельцем судна.