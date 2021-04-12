Єгипет затримав контейнеровоз Ever Given для відшкодувань в сумі 1 млрд доларів

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Контейнеровоз Ever Given, що став причиною 6-денного затору в Суецькому каналі, був затриманий до відшкодування заподіяної їм шкоди. Вимагають приблизно 1 млрд доларів. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu.

Цитата

“Причиною інциденту в Суецькому каналі могла бути технічна несправність судна. У разі відмови власників контейнеровоза відшкодувати шкоду, заподіяну каналу, справа буде передана до суду. Судно, відбуксирували в район Великого Горького озера, буде затримано до тих пір, поки заподіяну шкоди не буде відшкодовано. Йдеться про суму приблизно в 1 млрд доларів ”, - сказав глава адміністрації Суецького каналу Усама Рабіа.

Глава адміністрації Суецького каналу зазначив, що в процесі визначення суми компенсації була прийнята до уваги ситуація з суднами, які були змушені простоювати кілька днів в каналі після аварії.

Нагадаємо

Гігантська судно Ever Given сіло на мілину в Суецькому каналі, однією з найважливіших водних артерій світу, 24 березня через погіршення видимості на тлі піщаної бурі і несприятливих погодних умов. Це призвело до блокування руху по каналу. У заторі опинилися сотні судів, зокрема нафтові і СПГ-танкери.

Щоденний збиток через інцидент в Суецькому каналі світовій економіці склав мільярди доларів. Зокрема, щоденні збитки Єгипту оцінюються в 12-14 мільйонів доларів, а збитки, що завдала глобальної торгівлі — близько 10 млрд доларів.

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