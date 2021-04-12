Египет задержал контейнеровоз Ever Given для возмещений в сумме 1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Контейнеровоз Ever Given, ставший причиной 6-дневной пробки в Суэцком канале, был задержан в возмещение причиненного им вреда. Требуют примерно 1 млрд долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Цитата
“Причиной инцидента в Суэцком канале могла быть техническая неисправность судна. В случае отказа владельцев контейнеровоза возместить вред, причиненный канала, дело будет передано в суд. Судно, отбуксировали в район Большого Горького озера, будет задержан до тех пор, пока причиненный ущерб не будет возмещен. Речь идет о сумме примерно в 1 млрд долларов ”, - сказал глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.
Глава администрации Суэцкого канала отметил, что в процессе определения суммы компенсации было принято во внимание ситуация с судами, которые были вынуждены простаивать несколько дней в канале после аварии.
Напомним
Гигантская судно Ever Given село на мель в Суэцком канале, одной из важнейших водных артерий мира, 24 марта из-за ухудшения видимости на фоне песчаной бури и неблагоприятных погодных условий. Это привело к блокированию движения по каналу . В пробке оказались сотни судов, в том числе нефтяные и СПГ-танкеры.
Ежедневный ущерб из-за инцидента в Суэцком канале мировой экономике составил миллиарды долларов. В частности, ежедневные убытки Египта оцениваются в 12-14 миллионов долларов, а урон, нанесенный глобальной торговли — около 10 млрд долларов.