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Суецький канал почав днопоглиблювальні роботи для розширення подвійної смуги руху

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Управління Суецького каналу оголосило про початок днопоглиблювальних робіт, щоб розширити другу смугу руху каналом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Суецький канал почав днопоглиблювальні роботи для розширення подвійної смуги руху

Деталі

Друга смуга забезпечує двосторонній рух у південній частині каналу недалеко від того місця, де в березні на шість днів застряг гігантський контейнеровоз Ever Given.

Управління каналу раніше заявляло, що планує подовжити другу смугу руху, яка відкрилася в 2015 році, на 10 км, щоб вона становила 82 км.

У південній частині водного шляху, де контейнеровоз Ever Given заблокував рух транспорту, розширять ділянку довжиною в 30 кілометрів між містом Суец і Біттер Лейкс на 40 метрів в східному напрямку. Крім того, цю ділянку планують поглибити з 20 до 22 метрів.

Що було раніше

24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.

Судно блокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярда доларів щодня.

29 березня гігантський контейнеровоз Ever Given зняли з мілини і він відновив рух по водному каналу.

Голова управління Суецького каналу Усама Рабіа заявив, що збитки від блокування Ever Given можуть сягнути 1 млрд доларів.

Економічний суд єгипетського міста Ісмаїлія 12 квітня наклав арешт на контейнеровоз Ever Given - умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна.

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