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Суецький канал остаточно розблокували

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У суботу єгипетське управління Суецьким каналом заявило, що затору з суден, який утворився через те, що гігантський контейнеровоз сів на мілину на найважливішому водному шляху майже на тиждень, уже немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Деталі

Рух по каналу, через який проходить понад 10 відсотків світової торгівлі, відновився в понеділок увечері після того, як 200-тисячотонний контейнеровоз Ever Given був знятий з мілини. Сьогодні каналом мало пройти 85 суден.

"Усі судна, які очікували на водному шляху з моменту, коли сів на мілину... Ever Given, завершили перехід", - сказав голова управління Суецьким каналом Усама Рабі.

Доповнення

Контейнеровоз, що належить японцям і яким управляють тайванці, перегородив шлях у цілому понад 420 суднам з вантажем на мільярди доларів.

Рабі визнав, що блокування, що почалася, коли судно відхилилося від курсу під час піщаної бурі, поставило під загрозу міжнародне судноплавство у Єгипті і репутацію.

Компанія Lloyd's List, що займається дослідженнями в сфері судноплавства, заявила, що через блокаду щодня між Азією і Європою затримувалося вантажів на суму близько 9,6 мільярда доларів.

Канал є економічно життєво важливим для Єгипту, який втрачає від 12 до 15 мільйонів доларів доходу за кожен день закриття водного шляху, згідно з офіційними даними каналу.

За його даними, в 2020 році каналом пройшли близько 19 000 суден, в середньому трохи більше 50 суден за добу.

На думку аналітиків, дороговартісне блокування, ймовірно, призведе до судового процесу, у якому "під мікроскопом" перебуватимуть японські власники судна, тайванські оператори і сам Єгипет.

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