Суэцкий канал окончательно разблокировали

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В субботу египетское управления Суэцким каналом заявило, что пробки с судов, образовавшейся из-за того, что гигантский контейнеровоз сел на мель на важном водном пути почти на неделю, уже нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.