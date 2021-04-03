Суэцкий канал окончательно разблокировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В субботу египетское управления Суэцким каналом заявило, что пробки с судов, образовавшейся из-за того, что гигантский контейнеровоз сел на мель на важном водном пути почти на неделю, уже нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
Детали
Движение по каналу, через который проходит более 10 процентов мировой торговли, восстановилось в понедельник вечером после того, как 200-тысячетонный контейнеровоз Ever Given был снят с мели. Сегодня каналом должно было пройти 85 судов.
"Все суда, ожидавщие на водном пути с момента, когда сел на мель... Ever Given, завершили переход", - сказал глава управления Суэцким каналом Усама Раби.
Дополнение
Контейнеровоз, принадлежащий японцам и которым управляют тайваньцы, преградил путь в общей сложности более 420 судам с грузом на миллиарды долларов.
Раби признал, что блокировка, начавшаяся, когда судно отклонилось от курса во время песчаной бури, поставило под угрозу международное судоходство в Египте и репутацию.
Компания Lloyd's List, занимающейся исследованиями в сфере судоходства, заявила, что из-за блокады ежедневно между Азией и Европой задерживалось грузов на сумму около 9,6 миллиарда долларов.
Канал является экономически жизненно важным для Египта, который теряет от 12 до 15 млн долларов дохода за каждый день закрытия водного пути, согласно официальным данным канала.
По его данным, в 2020 году каналом прошли около 19 000 судов, в среднем чуть более 50 судов в сутки.
По мнению аналитиков, дорогостоящая блокировка, вероятно, приведет к судебному процессу, в котором "под микроскопом" будут находиться японские владельцы судна, тайваньские операторы и сам Египет.