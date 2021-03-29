У Суецькому каналі відновлюється рух

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За даними відстеження кораблів, як мінімум три судна уже рухалися каналом. Повернення судноплавства стане полегшенням для світової торгівлі, яка була напружена до цього часу.

437 кораблів чекали на транзит водним шляхом, повідомив раніше морський агент GAC. Контейнерно-судноплавна компанія Hapag-Lloyd AG очікує усунення відставання протягом чотирьох днів.

Ever Given дійшов до Великого гіркого озера, де пройде перевірку.

Контекст

400-метровий контейнеровоз Ever Given, зафрахтований компанією Evergreen, сів на мілину в найвужчій частині Суецького каналу, в шести морських милях від його південного входу, у вівторок, 23 березня. Судно заблокувало водну артерію для судноплавства. Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу.

В результаті події біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, що очікують звільнення артерії, яка є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в 10 млрд доларів. Частина кораблів вже висунулася в обхід Африки.

29 березня рятувальні команди зняли з мілини застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз Ever Given.