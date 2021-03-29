В Суэцком канале восстанавливается движение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Суэцким каналом восстановили движение суден после вытеснения гигантского контейнеровоза Ever Given, что освободило ключевой торговый путь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По данным отслеживания кораблей, как минимум три судна уже двигались каналом. Возвращение судоходства станет облегчением для мировой торговли, которая была накалена до сих пор.
437 кораблей ждали транзит водным путем, сообщил ранее морской агент GAC. Контейнерно-судоходная компания Hapag-Lloyd AG ожидает устранения отставания в течение четырех дней.
Ever Given дошел до Большого горького озера, где пройдет проверку.
Контекст
400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно заблокировало водную артерию для судоходства. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.
В результате происшествия у входов в Суэцкий канал накопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, которая является главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в 10 млрд долларов. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.
29 марта спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.